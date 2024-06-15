Политика Переговоры с рф: когда начнутся и кто будет посредником — The Economist

2024-06-15 13:30

Альтернативные площадки для переговоров с Россией могут появиться уже поздней осенью этого года.

Серьезные переговоры с Россией вряд ли начнутся раньше, чем в конце 2024 года, а потенциальными посредниками называют Саудовскую Аравию, Турцию и Ватикан.

Об этом пишет в пятницу, 14 июня, авторитетное издание The Economist.

В публикации, которая появилась накануне открытия Саммита мира в Швейцарии, речь идет об альтернативных площадках для переговоров с Россией, которые, возможно, начнутся уже поздней осенью.

"В качестве потенциальных посредников называют саудовцев, турок и Ватикан. Интересно, что всех пригласили на саммит "Большой семерки" на юге Италии, который состоится накануне украино-швейцарского", — отмечают в статье.

В издании напомнили о сигналах Путина, которыми он демонстрирует готовность к переговорам при сохранении текущей ситуации с оккупацией части территории Украины. Но такое предложение не устраивает ни Украину, ни ее партнеров. В частности, Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, консультирующий Украину, заявил, что "российские войска должны покинуть Украину до начала переговоров".

Как отметили в издании, официально США не навязывают свою позицию относительно войны в Украине, однако "уже ведутся разговоры о том, что, по мнению Америки, может быть приемлемым завершением войны".

Цитируя неназванного западного дипломата, издание утверждает, что несколько факторов будут определять время и условия прекращения огня.

В первую очередь это будет зависеть от поля боя: если Украина сможет удержать свои позиции после текущего летнего наступления России, она окажется в более сильной позиции на переговорах. Это также зависит от состояния здоровья Путина. И это также зависит от американских выборов в ноябре.

"Таким образом, конец этого года является самой ранней предполагаемой датой для начала переговоров и, возможно, гораздо позже", — резюмирует The Economist.

Напомним, Украина уже планирует второй Саммит мира, который будет проведен по результатам первого. Возможны и определенные форматы участия и России в такой встрече.