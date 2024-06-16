Политика путин рассматривает победу в Украине как начало войны с НАТО – ISW

2024-06-16 13:30



Российский диктатор Владимир Путин имитирует заинтересованность в мирных переговорах с Украиной, но на самом деле стремится полному уничтожению украинской государственности. При это РФ готовится к возможной войне с НАТО.

Поэтому в Кремле рассматривают победу над Украиной как начало войны против Североатлантического альянса. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты подчеркнули, что теоретическое прекращение огня не помешает России возобновить наступательную кампанию по уничтожению украинской государственности. Поэтому страна-террорист будет использовать любую паузу в боевых действиях для подготовки к будущим наступательным операциям на территории Украины.

По мнению аналитиков, нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, обязывающее Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Более того, прекращение огня предоставит России возможность восстановить деградировавшие силы, перенаправить рабочую силу на крупномасштабное расширение и усилия по реформированию вместо продолжающихся боевых действий в Украине. Также страна-агрессор, вероятно, продолжит мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с непосредственными оперативными потребностями.

Кроме того, в ISW отметили, что Кремль в настоящее время готовится к возможной войне с НАТО с применением обычных вооружений. Скорее всего РФ будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности России вести такую ​​войну. Аналитики заявили, что военному командованию РФ, планирующему войну против НАТО, придется предполагать, что Украина может вступить в такую ​​войну от имени Альянса независимо от членского статуса Украины.

Также эксперты предупредили, что в случае успеха РФ в войне, страна-террорист получит доступ к миллионам людей, которых она может насильно привлечь к военной службе. При этом Россиян будет пытаться использовать украинские ресурсы и промышленный потенциал. Поэтому Путин рассматривает победу в Украине как необходимое условие для возможности вести войну с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, за исключением полной капитуляции Украины, как временную паузу в своих усилиях по уничтожению независимого украинского государства.

Напомним, перед Саммитом мира в Швейцарии кремлевский диктатор Путин выдвинул цинические условия для начала переговоров с Киевом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, комментируя "предложение" Путина, заявил, что российскому диктатору "нельзя доверять". Для иллюстрации собственного утверждения он привел исторический пример.