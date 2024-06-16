путин рассматривает победу в Украине как начало войны с НАТО – ISW

Российский диктатор Владимир Путин имитирует заинтересованность в мирных переговорах с Украиной, но на самом деле стремится полному уничтожению украинской государственности. При это РФ готовится к возможной войне с НАТО.
Поэтому в Кремле рассматривают победу над Украиной как начало войны против Североатлантического альянса. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.
Эксперты подчеркнули, что теоретическое прекращение огня не помешает России возобновить наступательную кампанию по уничтожению украинской государственности. Поэтому страна-террорист будет использовать любую паузу в боевых действиях для подготовки к будущим наступательным операциям на территории Украины.
По мнению аналитиков, нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, обязывающее Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Более того, прекращение огня предоставит России возможность восстановить деградировавшие силы, перенаправить рабочую силу на крупномасштабное расширение и усилия по реформированию вместо продолжающихся боевых действий в Украине. Также страна-агрессор, вероятно, продолжит мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с непосредственными оперативными потребностями.
Кроме того, в ISW отметили, что Кремль в настоящее время готовится к возможной войне с НАТО с применением обычных вооружений. Скорее всего РФ будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности России вести такую войну. Аналитики заявили, что военному командованию РФ, планирующему войну против НАТО, придется предполагать, что Украина может вступить в такую войну от имени Альянса независимо от членского статуса Украины.
Также эксперты предупредили, что в случае успеха РФ в войне, страна-террорист получит доступ к миллионам людей, которых она может насильно привлечь к военной службе. При этом Россиян будет пытаться использовать украинские ресурсы и промышленный потенциал. Поэтому Путин рассматривает победу в Украине как необходимое условие для возможности вести войну с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, за исключением полной капитуляции Украины, как временную паузу в своих усилиях по уничтожению независимого украинского государства.
Напомним, перед Саммитом мира в Швейцарии кремлевский диктатор Путин выдвинул цинические условия для начала переговоров с Киевом.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский, комментируя "предложение" Путина, заявил, что российскому диктатору "нельзя доверять". Для иллюстрации собственного утверждения он привел исторический пример.