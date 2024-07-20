Политика Шольц поддержал идею Зеленского относительно приглашения роССии на второй Саммит мира

2024-07-20 09:30

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец 2024 года.

Об этом информирует УНИАН.

"Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим - чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно", - сказал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ выступил против тех, призывает Украину прекратить сопротивление агрессору.

"Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины. Не путем начала следующей войны снова", - подчеркнул Шольц.

Напоминаем, ранее Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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