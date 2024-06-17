Политика Трюдо анонсировал новый пакет помощи Украине

2024-06-17 19:15

Канада направила более 52 млн канадских долларов на реинтеграцию детей-переселенцев, восстановление энергетического оборудования и экономические реформы.

Канада выделила Украине помощь в размере 52,4 млн канадских долларов (ориентировочно 38,1 млн долларов США). Об этом в воскресенье, 16 июня, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время саммита в Швейцарии, сообщается на его сайте.



Деньги пойдут на ряд социальных нужд Украины. В частности, 15 млн долларов (10,9 млн долларов США) будут направлены на поддержку уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграция детей-переселенцев, возвращающихся в Украину из России, улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений, поддержку мужчин, переживших сексуальное насилие во время войны.



Также правительство Канады инвестирует 20 млн (14,5 млн долларов США) в восстановление поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.



Кроме того, Канада инвестирует $15,4 млн (11,2 млн долларов США) в поддержку Международного валютного фонда в его усилиях помочь Украине получить техническую помощь и обучение, необходимые для проведения экономических реформ и возможного вступления в Европейский Союз, повышение возможности Украины в разминировании.



Также Канада выделит 2 млн долларов (1,5 млн долларов США) на поддержку безопасной эксплуатации АЭС через Международное агентство по атомной энергии.



Трюдо подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину до победы.



Напомним, на прошлой неделе Канада объявила о новых санкциях против РФ, коснувшихся пропагандистских медиа.