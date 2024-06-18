Жизнь Кабмин разрешил использование искусственного интеллекта на портале госуслуг Дія

2024-06-18 09:24

Кабинет министров изменил Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг. Теперь пользователям будет отвечать искусственный интеллект. Об этом говорится в постановлении №693.

Документ разрешает использование технологий искусственного интеллекта в Портале Дія.

Пользователям будут оказывать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дія "в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта".

Постановлением предусмотрено Порталом Дія внести в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинскую и другую информацию о пользователе, в электронной форме, а также просмотр такой информации и обмен ею.