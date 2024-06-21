Жизнь Тайсон Фьюри признал, что сильно переборщил с алкоголем и пообещал завязать

2024-06-21 19:31

Тайсон Фьюри признался, что слишком много выпил в баре и поэтому оставлял паб на четвереньках, а на выходе врезался головой в столб. Напомним, видео с боксером в неадекватном состоянии ранее наделало большой шумихи в сети.

В то же время британец пообещал, что больше не будет пьянствовать, а сосредоточится на подготовке к реваншу с Александром Усиком.

"Я просто выпил слишком много. Теперь пора вернуться к работе и сосредоточиться на бою-реванше с Александром Усиком, который состоится 21 декабря", - приводит слова Фьюри SecondsOut Boxing News.

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