Спорт Артем Довбик заявил, что в матче против Словакии будет значительно сложнее, чем в стартовой игре с румынам

2024-06-21 15:37

Сборная Словакии - очень хорошая команда и заслуженно победила Бельгию. Так считает форвард сборной Украины Артем Довбик.

По словам нападающего Жироны, в следующем матче украинцам будет труднее, чем в стартовой игре с румынами. Особо в составе Словакии Довбик отметил пару центральных защитников.

"Меня не очень удивил результат матча Словакии с Бельгией, потому что на таком турнире нет слабых команд. Каждая умеет обороняться и атаковать, умеет действовать во всех фазах, поэтому на уровне сборных сейчас очень тяжело играть с любым соперником. Повторюсь, результат не удивил, но сделал ситуацию в нашей группе еще более запутанной.

Мы немного посмотрели второй тайм матча против Бельгии. Это очень сбалансированная команда, хорошо играющая в защите, как и Румыния. У них очень хорошие два центральных защитника - я как нападающий особенно на это смотрел.

Они очень хорошо отыграли против одного из лучших форвардов турнира - Ромелу Лукаку. Полузащитники выполняют очень большой объем черновой работы в центре поля. Поэтому это очень сложный соперник, и я считаю, что с ними будет труднее, чем с румынами", - сказал Довбик в интервью сайту УЕФА.

Напомним, сборная Украины была разгромлена Румынией в первом туре группового раунда Евро-2024. В следующем матче турнира Украина сыграет против команды Словакии.

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