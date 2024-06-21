Политика Коммюнике Саммита мира в Швейцарии подписали уже 85 стран мира

2024-06-21 10:27

К состоявшемуся в Швейцарии коммюнике Саммита мира присоединилась Замбия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он заявил о "росте поддержки Саммита мира и его итогового коммюнике на всех континентах", в частности в Африке.

Зеленский поблагодарил Замбию за поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

"Ценим, что Замбия, вместе с другими африканскими странами, занимает четкую позицию в поддержку Устава ООН, мира и прогресса. Формула мира - это инклюзивный формат, позволяющий каждой стране высказаться и внести свой вклад в достижение общих целей", - подчеркнул президент.

Он призвал все миролюбивые страны присоединиться к коммюнике и реализации "формулы мира".

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся глобальный Саммит мира, организованный Украиной. Коммюнике саммита подписали 80 стран, но позже две из них - Ирак и Иордания - отозвали свои подписи.