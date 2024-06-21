Политика У Зеленского заявили, что рф любой ценой попытается сорвать второй Саммит мира

2024-06-21 14:35

Рашисты планируют приложить усилия для того, чтобы сорвать второй Саммит мира. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

кремль сейчас невероятно дезориентирован мощной поддержкой Украины на Западе и среди стран Глобального Юга.

"Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается. Также мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого саммита. россиян огорчает поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга. Впрочем, реальность такова, что справедливый мир согласно Уставу ООН все равно победит попытку врага изменить мировой порядок и правила игры. Их придется принять", - рассказал Ермак.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся первый саммит мира. Его участники обсуждали три пункта Формулы мира - ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарное измерение - обмен пленными и возвращение похищенных украинских детей. Коммюнике по итогам саммита подписали 84 страны и организации. Документ открыт для подключения. Результаты саммита будут переданы России.