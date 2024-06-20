Политика США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, - FT

2024-06-20 17:37

 

Соединенные Штаты намерены приостановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним до тех пор, пока Украина не получит достаточно средств для защиты от воздушных атак России.

Об этом сообщает Financial Times.

Источники издания сообщили, что о решении США будет объявлено в четверг, 20 июня. На прошлой неделе президент Джо Байден заявил в Италии, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину. В их число войдут ракетные батареи Patriot, которых Киев требует после того, как Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на его электростанции.

Объявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит Украине получение систем Patriot, необходимых для защиты ее городов и критически важной инфраструктуры, сообщили изданию два человека, осведомленных о решении.

Польша, Румыния и Германия входят в число европейских стран с открытыми заказами на системы Patriot, которые еще не поставлены. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Patriot для Украины

Противовоздушная оборона, а именно системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты России, остаются насущной потребностью Украины в текущей сложной ситуации.

На данный момент лишь Германия выразила готовность предоставить одну батарею Patriot, что станет уже третьей системой, переданной этой страной.

По словам президента Украины Владимир Зеленский, в ближайшее время ожидается принятие положительных решений о поставках еще двух-трех комплексов Patriot. Переговоры о предоставлении ЗРК ведутся как с США, так и с европейскими странами.

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