Экономика Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз"

2024-06-20 19:15

Грузовые автоперевозки между Украиной и Евросоюзом и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в четверг, 20 июня.

По его словам, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях. При этом обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков.

"Транспортный безвиз" уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до его подписания… "Безвиз" способствует импорту, выросшему на 44%. Это, в частности, товары и комплектование, необходимые украинским производителям для налаживания производственного процесса", - написал Шмыгаль и поблагодарил европейских партнеров за поддержку и солидарность.

Как известно, на сегодняшний день для Украины открыт транспортный безвиз с 35 странами, включая государства Европейского Союза.

Ранее Украина предложила ЕС продлить "транспортный безвиз" на один год без изменений. Замечания к нему были у Польши, Словакии и Венгрии.