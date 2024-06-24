Политика Боррель: ЕС создал лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на поддержку Украины

2024-06-24 16:48



Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз разработал юридический обходной путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году, что также может расчистить путь для G7 для выплаты Киеву $50 млрд.

Источник: Боррель в интервью Financial Times передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности об отложении доходов от замороженных российских активов, она "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег".

Боррель добавил, что обходной путь "сложный, как и каждое юридическое решение, но он работает".

Лазейку будут обсуждать министры иностранных дел стран ЕС в понедельник в Люксембурге.

Он также рассказал, что Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключил с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе: Будапешт отказался от мер в поддержку Украины в обмен на то, что не будет накладывать вето на меры других союзников по Альянсу не будут накладывать вето, но оно было отвергнуто.

"Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут использованы на поддержку Украины ни в коем случае. Не только летальных, но и любых. Забирайте свои деньги. Выбросьте свои деньги из ящика. Я не хочу использовать ваши деньги", – сказал Боррель, добавив, что Венгрия сказала "нет".

Главный дипломат сказал, что позиция Будапешта "имеет что-то общее с прочными связями, которые они имеют с Россией".

Издание отмечает, что обойдя вето Венгрии, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению $50 млрд кредита для Киева до декабря, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений – решение, принятое лидерами на саммите в Италии.

В то же время, по словам чиновников, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы блокируются, – решение, которое 27 стран ЕС должны единогласно обновлять каждые шесть месяцев.