Жизнь Сегодня почасовые отключения света будут происходить в течение всего дня

2024-06-25 10:26

В Украине во вторник, 25 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.



"25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00", - говорится в сообщении.



Причина ограничений - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий российских атак.



Питание объектов критической инфраструктуры завтра не будет ограничиваться.



Как известно, в последние месяцы в Украине практически ежедневно действуют графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.



По прогнозам энергетиков, июль станет самым трудным периодом для энергосистемы Украины. Именно в настоящее время энергоблоки АЭС проходят плановые ремонты.