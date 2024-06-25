Жизнь Сегодня почасовые отключения света будут происходить в течение всего дня

2024-06-25 10:26

В Украине во вторник, 25 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Причина ограничений - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий российских атак.

Питание объектов критической инфраструктуры завтра не будет ограничиваться.

Как известно, в последние месяцы в Украине практически ежедневно действуют графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.

По прогнозам энергетиков, июль станет самым трудным периодом для энергосистемы Украины. Именно в настоящее время энергоблоки АЭС проходят плановые ремонты.

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