Политика Пентагон о возможности отправки войск КНДР в Украину: станут "пушечным мясом"

2024-06-26 20:04

Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер отреагировал на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля. Такие варианты звучали в прессе на фоне усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Спикер Пентагона озвучил мнение, что в таком случае северокорейские военные, в случае их присоединения к российским захватчикам в Украине, скорее всего, станут "пушечным мясом".

Отмечается, что такое замечание американский чиновник сделал в разговоре с журналистами в контексте появившихся предположений о том, что РФ потенциально может попросить КНДР предоставить свои войска для помощи ее усилиям в войне против Украины.

"Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы подверг сомнению свой выбор об отправке своих сил как пушечное мясо в незаконной войне против Украины", - сказал Райдер на брифинге для прессы.

Он добавил, что Штаты продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества России и Северной Кореи.

Райдер также прокомментировал слухи о том, что Южной Корее необходимо рассмотреть ядерный вариант в разгар военного сотрудничества между РФ и развивающимся КНДР.

"Наша политика не изменилась, поскольку она касается денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что американская сторона продолжит "тесно сотрудничать с нашими союзниками из Южной Кореи и Японии и другими регионами, чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе".

Соглашение РФ с КНДР

Напомним, 20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Уже в рамках поездки во Вьетнам Путин заявил, что не может исключать предоставление КНДР высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь стан Запада для Украины. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

Кроме того, российский диктатор также заявил, что со стороны Южной Кореи будет "очень большой ошибкой" предоставить летальное оружие Украине.

Добавим, Путин также рассказывал, что необходимости привлекать живую силу из Северной Кореи нет. Вместе с тем Россия массово набирает наемников со всего мира для непосредственного участия в войне против Украины.