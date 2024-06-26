Политика У Трампа конкретизировали его видение окончания войны рф против Украины

2024-06-26 22:15

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

Источник: письменный ответ директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга на запрос "Голоса Америки", передает "Европейская правда"

Дословно: "Президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам".

Детали: Как указано в письме, Трамп "сделает всё необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене".

В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.