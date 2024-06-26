Жизнь Сегодня вечером графики отключений света в Украине станут более жесткими

2024-06-26 15:38

Укрэнерго увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером во вторник, 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", – говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что главная причина проблем со светом – восемь массированных атак рашистов на энергосистему Украины.

По состоянию на данное время без энергопитания остаются 466 населённых пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. А по техническим причинам есть отключение в Запорожской области.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 25 026 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 200 МВт.

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Некоторым украинцам придется переоформлять субсидии с 1 июля: причина 2024-06-25 19:15