Политика Белый дом жестко отреагировал на "мирный план", о котором заговорили советники Трампа

2024-06-27 14:29

Решение о начале переговоров с россией о прекращении боевых действий будет приниматься исключительно Украиной. Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он прокомментировал таким образом информацию о "мирном плане", который предложили Дональду Трампу его советники.

Кирби также напомнил, что президент Джо Байден последовательно и решительно поддерживает Украину:

"Мы создали глобальную коалицию из более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите. Байден недавно подписал историческое двустороннее соглашение о безопасти с Украиной на саммите G7 в Италии. Он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее оно будет за столом переговоров, когда придет время, и знаете, кто решит, когда придет это время? Президент Зеленский", - подчеркнул Кирби.

По его словам, позиция Вашингтона остается неизменной - "ничего об Украине без Украины".

Он добавил, что Белый дом не собирается принуждать Украину к территориальным уступкам, ведь если диктатору рф разрешат завоевать Украину, то последствия будут тяжелыми.