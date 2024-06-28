Политика Дания передает Украине почти пять миллионов евро на восстановление энергетических объектов

2024-06-28 22:12

Министерство иностранных дел Дании предоставит Украине 4,7 млн. евро для восстановления поврежденных энергетических объектов в Харьковской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Деньги поступят в фонд поддержки украинской энергетики. Общая сумма перечисленных и анонсированных взносов в фонд составляет более 551 миллион евро.

"Дания стала первым спонсором фонда поддержки энергетики Украины, сделав вклад для восстановления украинской энергетики еще в апреле 2022 года. Мы искренне благодарим партнеров за эту неизменную позицию и продолжение поддержки. В ней особенно остро нуждаются именно в прифронтовых областях, где энергетические объекты находятся под ежедневными атаками", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Политика

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