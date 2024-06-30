Спорт Чемпионом мира по крикету стала сборная Индии

2024-06-30 23:00

Индийская сборная в финальном матче одержала победу над сборной Южной Африки со счетом 176:169. Финальный матч состоялся на Кенсингтон-арене в Барбадосе.

При этом нынешний турнир индийская команда прошла полностью без поражений.

На пути к финалу сборная Индии уверенно переиграла сборную Англию (171:103) (матч состоялся в Гайане). В свою очередь, сборная Южной Африки в полуфинальном матче «прошла» сборную Афганистана (60:56) (матч состоялся в Тринидаде и Тобаго).

Напомним, в 2024 году международный турнир в формате Т20 проходил на спортивных аренах США и стран Карибского бассейна.

Индия, став чемпионом мира по крикету, прервала 11-летний период «засухи», когда вообще оставалась вообще без призовых наград. Так, в турнире 2023 года сборная Индия поступилась в решающем матче сборной Австралии. А в 2022 году и вовсе даже не вышла в финал, поступившись сборной Англии.

Предыдущий раз Индия завоевывала золото чемпионата мира по крикету только в 2007 году.

Игорь Шевырев.

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