Политика Семья убедила Джо Байдена не выходить из президентской предвыборной гонки 2024 года

2024-07-02 08:25

Семья президента США Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке 2024 года. Об этом сообщает CNN.

"Семья Джо Байдена подбадривает президента остаться на выборах 2024 года и в частном порядке обсудила, следует ли уволить основных помощников в связи с крайне неудовлетворительными результатами дебатов Байдена, внесших сумятицу в его президентскую кампанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Байдена, включая первую леди Джилл Байден, сына Хантера Байдена и их внуков, собралась в резиденции Кэмп-Девид на встречу и уговаривала президента продолжать борьбу за переизбрание.

По словам одного из советников, семью президента разочаровала команда, которая готовила Байдена к дебатам с бывшим президентом Дональдом Трампом, и на семейном совете обсуждался вопрос, следует ли уволить кого-либо из советников первой руки.

Напомним, 60-е президентские выборы в США состоятся 5 ноября.