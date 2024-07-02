Политика Каким видят будущее Украины США: Блинкен дал детальный ответ

2024-07-02 21:37



Такая Украина сама по себе станет самым решительным ответом на амбиции Путина, сказал он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, каким видят будущее Украины Соединенные Штаты.

В ходе выступления в Институте Брукингса он анонсировал больше хороших новостей по помощи стране на предстоящем саммите НАТО, пишет Голос Америки. Блинкен напомнил, что в начале полномасштабной войны Путин хотел стереть Украину с карты мира.

"Этого не произошло и не произойдет по двум причинам. Конечно, благодаря необычайному мужеству и стойкости украинцев. Однако это еще и потому, что более 50 стран объединились во главе с Соединенными Штатами, чтобы поддержать и защитить Украину", - сказал он.

По словам Блинкена, для Штатов успехом станет сильная Украина, которая все больше интегрируется с Западом, а также может стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом отношениях.

"Все это показывает Владимиру Путину, что ему не удастся переждать время и снова напасть на Украину. Он не сможет "переждать" всех партнеров Украины. Тем временем Украина будет развивать собственную оборонно-промышленную базу таким образом, чтобы сама себя обеспечить", - добавил он.

Госсекретарь сообщил, что партнеры уже пытаются привлечь в Украину частные инвестиции, а самой стране удалось восстановить свой экспорт до уровня февраля 2022 года. "Однако необходимо убедиться, что у нас есть средства для противовоздушной обороны, чтобы защитить районы, в которые вы вкладываете средства. Мы продвигаемся в этом процессе", - добавил он.

Также Блинкен назвал начало переговоров о вступлении в Европейский союз лучшей гарантией того, что Украина продолжит проводить реформы для укрепления и углубления своей демократии.

"Конечным результатом является успешная страна. Украина, которая, будучи самостоятельной в трех вышеуказанных областях, станет сама по себе самым решительным ответом на амбиции Владимира Путина", - подчеркнул он.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Как известно, уже на следующей неделе в США встретятся лидеры стран-членов НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский также получил приглашение на встречу.

Украине дали понять, что на этом саммите она не получит приглашение в Альянс. Кроме того, по данным The Telegraph, Германия и США просили украинского лидера не настаивать на том, чтобы страны озвучили сроки получения такого приглашения.