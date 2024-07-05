Спорт Тайсону Фьюри подсказали, как повысить шансы в реванше против Александра Усика

2024-07-05 19:31

Тайсон Фьюри не имел шансов в первом бою против Александра Усика. Так считает бывший чемпион Насим Хамед.

По его словам, британец вообще не должен был добраться до конца поединка, а все должно закончиться еще в девятом раунде.

Впрочем, Хамед верит, что у Фьюри будет шанс в бою-реванше, но британцу следует действовать гораздо более агрессивно в ринге.

Тайсон должен быть агрессивным и своим джебом контролировать ход боя. Ему нужно занять центр ринга.

Тогда у него будет шанс победить в реванше. Я вообще был удивлен, что Фьюри пережил девятый раунд. Он нашел в себе силы пройти все сражение", - приводит слова Хамеда Boxing News 24.

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