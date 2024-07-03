Жизнь Синоптик обещает украинцам почти 40-градусную жару: где будет горячее всего

2024-07-03 16:05



До конца недели температура в Украине останется очень жаркой.

До конца недели в Украине сохранится жаркая погода, а в четверг в ряде областей разогреет почти до +40°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 4 июля

В четверг, по его данным, ночью без существенных осадков, а днем местами в Украине пройдут локальные дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы 17-22 м/с.

"Температура воздуха в западных и северных областях ночью +13...+20 °С, днем +23...+28 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, днем +33...+39 °С", - сообщил Игорь Кибальчич.

Погода 5 июля

Накануне выходных существенных осадков в Украине не ожидается, только днем в северных и восточных регионах местами пройдут грозовые дожди. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С, в центральных, южных и восточных регионах станет свежее на несколько градусов, +29...+34 °С.

Погода 6 июля

"В субботу, 6 июля, благодаря влиянию антициклона с юго-запада Европы, осадков в Украине не предвидится", - объясняет синоптик. Ветер будет северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Ночью по всей стране будет +13...+18 °С, а днем столбики термометров покажут +27...+32 °С.

Погода 7 июля

Завершится неделя преимущественно сухой погодой, лишь утром и днем в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. "При грозах местами возможны шквалы, 15-20 м/с", - отмечает Игорь Кибальчич. Температура ночью будет +14...+19 °С, а днем воздух по всей Украине прогреется до +28...+33 °С.

Погода 3 июля - в Украине объявили штормовое предупреждение

3 июля в ряде областей Украины действует повышенный уровень опасности. В частности, сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут грозы, а в отдельных районах будет град и шквалы.

Также в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидаются значительные дожди, а в Черновицкой области - сильные.