Политика Орбан признал, что Зеленский не поддержал его выгодный роССии "мирный план"

2024-07-03 16:48

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что президент Владимир Зеленский в разговоре в Киеве отверг предложенное им "перемирие" Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта и выразил сомнение в логике этого плана.

Источник: статья "ЕвроПравды" о визите венгерского лидера в Украину и его цели

Детали: В заявлениях для прессы после окончания двусторонних переговоров Орбан сказал, что предлагал Зеленскому безотлагательное прекращение огня на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть сейчас, что, по его мнению, ускорило бы мирные переговоры.

Он добавил, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы.

Впоследствии в интервью пропутинскому журналисту, который прибыл в Киев вместе с венгерской делегацией и взял у Орбана интервью после встреч, венгерский лидер подтвердил предположение о том, что Зеленский отверг его идею "немедленного перемирия".

По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку Украина имеет плохой опыт попыток перемирия с Россией.

Подобные перемирия "не были хорошими для Украины", пересказал его слова Орбан.

Напомним: После завершения встречи лидеров в Киеве глава МИД Венгрии позвонил российскому главе МИД Сергею Лаврову.