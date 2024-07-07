Политика На саммите НАТО США объявят о новых шагах усиления ПВО Украины

2024-07-07 16:30

Представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне Штаты объявят о новых шагах для усиления ПВО и военных возможностей Украины.

Источник: высокопоставленный представитель администрации Байдена во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На следующей неделе вы увидите мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. Члены Альянса еще раз подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают важные новые заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО".

"Соединенные Штаты, кроме того, объявят новые шаги для укрепления ПВО Украины и военных возможностей, чтобы помочь ей защищаться сегодня, а также сдерживать российскую агрессию в будущем".

Детали: Он уточнил, что эти заявления станут "частью моста Украины" к членству в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, по его словам, в четверг состоится заседание Совета НАТО-Украина, после которого президент США проведет совместное мероприятие с президентом Украины и почти двумя десятками союзников и партнеров, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.



Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтонский саммит пошлет Путину "мощный сигнал", что он не сможет пересилить коалицию стран, которые поддерживают Украину.

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