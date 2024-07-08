Политика Столтенберг назвал единственный путь, который может остановить путина

2024-07-08 20:48

"Единственный способ достичь мира – убедить Путина, что он не победит на поле боя".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины должны убедить кремлевского диктатора Владимира Путина в том, что он не сможет победить на поле боя. Об этом сообщает CBS.

"Реальность такова, что мы можем принимать решения о том, как мы собираемся усилить нашу поддержку Украины, потому что мы все хотим мира. Дело в том, что ответ всегда был: чтобы закончить войну, нужно проиграть войну. Но этот мир - это оккупация.

Нам нужен настоящий мир. И единственный способ достичь этого - убедить президента Путина, что он не победит на поле боя, он должен сесть и принять решение, при котором Украина победит как суверенное, независимое государство в Европе, и единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя - это военная поддержка Украины за рубежом. Поэтому для долгосрочного решения, достигнутого путем переговоров, Украине нужна военная поддержка", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что Китай является главным источником поддержки военной агрессии РФ в Украине. В интервью CBS он выразил мнение, что российская победа подбодрит не только российского диктатора Владимира Путина, но и китайского лидера Си Цзиньпиня.