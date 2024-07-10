ВОЙНА В Украине Потребление электроэнергии в Украине заметно выросло - графики отключений ужесточат

2024-07-10 13:34

С началом рабочей недели потребление электроэнергии в Украине заметно выросло. Облэнерго применяют ограничение потребления на протяжении всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Утром и до 14:00 применяются две очереди графиков почасовых отключений. Далее - с усилением жары - планируется применять три-четыре очереди", - говорится в сообщении.

Из-за боевых действий новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской и Харьковской областях.

"Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минэнерго спрогнозировали, когда отключений света может стать меньше

2024-07-04 18:26

Сегодня в Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений света

2024-07-02 13:35

Отключение света 29 июня: ДТЭК и "Укрэнерго" сообщило о графиках

2024-06-29 10:30

Части территории Украины не будут выключать свет - "Укрэнерго"

2024-06-27 16:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО

2024-07-10 14:31

Потребление электроэнергии в Украине заметно выросло - графики отключений ужесточат

2024-07-10 13:34

За сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - какова ситуация на разных направлениях фронта

2024-07-10 12:28

Все члены НАТО согласились еще до саммита в Вашингтоне усилить военную помощь Украине

2024-07-10 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Страны НАТО объявили о предоставлении Украине новейших систем ПВО 2024-07-10 14:31
Потребление электроэнергии в Украине заметно выросло - графики отключений ужесточат 2024-07-10 13:34
За сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - какова ситуация на разных направлениях фронта 2024-07-10 12:28
Все члены НАТО согласились еще до саммита в Вашингтоне усилить военную помощь Украине 2024-07-10 09:35