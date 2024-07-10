ВОЙНА В Украине Потребление электроэнергии в Украине заметно выросло - графики отключений ужесточат

2024-07-10 13:34

С началом рабочей недели потребление электроэнергии в Украине заметно выросло. Облэнерго применяют ограничение потребления на протяжении всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Утром и до 14:00 применяются две очереди графиков почасовых отключений. Далее - с усилением жары - планируется применять три-четыре очереди", - говорится в сообщении.

Из-за боевых действий новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской и Харьковской областях.

"Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.