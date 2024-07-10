Политика Зеленский сделал заявление о Путине, Байдене и Трампе

2024-07-10 17:37

 

Украинский лидер назвал кремлевского "фюрера" "мелким лидером".

Президент-диктатор РФ Владимир Путин все равно будет ненавидеть любого президента Соединенных Штатов Америки – независимо от того, кто выиграет выборы в ноябре.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, пишет Zn.ua.

"Путин не любит Америку. И ненавидит Украину. Потому что он ненавидит демократию. Байден и Трамп очень разные, но они выступают за демократию. Поэтому мне кажется, что Путин ненавидит их обоих", — ответил Зеленский на вопрос о том, как "фюрер" относится к Трампу и Байдену.

Украинский президент подчеркнул, что западным политикам не стоит учитывать отношение Путина, потому что экономика США более чем в десять раз преобладает российскую. Поэтому мнение руководителя Кремля не важно.

"Путина нельзя назвать "великим лидером". Он мелкий. Действительно маленький. Но когда мы начинаем его бояться, он "становится большим". И это ошибка всего Запада", — отметил украинский лидер.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Рональда Рейгана призвал предоставить Украине возможность уничтожать российскую авиацию на ее территории, чтобы оградить страну от постоянных бомбардировок управляемыми авиационными бомбами.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Даже 50 – это ничто": Зеленский назвал количество F-16, нужных Украине

2024-07-10 18:26

Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена в рамках саммита НАТО

2024-07-09 18:26

Столтенберг назвал единственный путь, который может остановить путина

2024-07-08 20:48

Зеленский отреагировал на зверскую ракетную атаку роССийских террористов по Украине

2024-07-08 16:05

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский сделал заявление о Путине, Байдене и Трампе

2024-07-10 17:37

Столтенберг заявил о более тесном сотрудничестве НАТО с Украиной

2024-07-10 16:48

После визитов в Киев и москву Орбан направил тайное письмо главе Европейского совета

2024-07-10 10:29

На саммите НАТО вступление Украины в Альянс может быть названо "необратимым", - CNN

2024-07-09 20:04
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский сделал заявление о Путине, Байдене и Трампе 2024-07-10 17:37
Столтенберг заявил о более тесном сотрудничестве НАТО с Украиной 2024-07-10 16:48
После визитов в Киев и москву Орбан направил тайное письмо главе Европейского совета 2024-07-10 10:29
На саммите НАТО вступление Украины в Альянс может быть названо "необратимым", - CNN 2024-07-09 20:04