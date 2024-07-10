Политика Зеленский сделал заявление о Путине, Байдене и Трампе

2024-07-10 17:37

Украинский лидер назвал кремлевского "фюрера" "мелким лидером".

Президент-диктатор РФ Владимир Путин все равно будет ненавидеть любого президента Соединенных Штатов Америки – независимо от того, кто выиграет выборы в ноябре.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, пишет Zn.ua.

"Путин не любит Америку. И ненавидит Украину. Потому что он ненавидит демократию. Байден и Трамп очень разные, но они выступают за демократию. Поэтому мне кажется, что Путин ненавидит их обоих", — ответил Зеленский на вопрос о том, как "фюрер" относится к Трампу и Байдену.

Украинский президент подчеркнул, что западным политикам не стоит учитывать отношение Путина, потому что экономика США более чем в десять раз преобладает российскую. Поэтому мнение руководителя Кремля не важно.

"Путина нельзя назвать "великим лидером". Он мелкий. Действительно маленький. Но когда мы начинаем его бояться, он "становится большим". И это ошибка всего Запада", — отметил украинский лидер.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Рональда Рейгана призвал предоставить Украине возможность уничтожать российскую авиацию на ее территории, чтобы оградить страну от постоянных бомбардировок управляемыми авиационными бомбами.