Политика Украина стремится провести второй Саммит мира с участием роССии до выборов в США – Bloomberg

2024-07-11 18:26

Украинские власти намерены провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре. На этот раз позовут и представителей РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Однако некоторые американские политики выразили сомнение, что саммит с участием России состоится.

Напмним, 27 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее союзники должны подготовить план действий накануне второго саммита мира в течение нескольких месяцев. "У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя и среди гражданского населения. ... Мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Поэтому мы хотим положить этот совместный план на стол ко второму саммиту мира", - сказал тогда Зеленский.

Первый саммит мира в Швейцарии

На первый Саммит мира в Швейцарию в июне приехали представители более чем 90 стран. Однако РФ среди них не было.

Тогда мировые СМИ отмечали, что попытка Украины привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, поскольку некоторые из них отказались подписать итоговое заявление.

Также не было на саммите и представителей Китая и Саудовской Аравии.

Пекин вместе с Бразилией выдвинул собственные предложения по прекращению войны в Украине.