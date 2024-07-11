Политика "Решение - за Киевом": в Швеции заявили о готовности предоставить Украине истребители Gripen

2024-07-11 21:37

Министр иностранных дел страны заверил, что Швеция все еще может быть открытой для поставок Gripen в будущем.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём подчеркнул, что его страна готова предоставить Киеву истребители Gripen в будущем, и объяснил, почему процесс их передачи был приостановлен.

"Мы должны понимать, что Украине была предоставлена возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, больше стран имеют F-16, чем истребителей Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

Биллстрем напомнил, что речь идет о системах.

"Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно. Но это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же, это дело Украины, а не правительства Швеции. Поскольку мы не могли продолжать работу с истребителями Gripens из-за поступления F-16, мы решили предоставить Украине другие возможности, которые имеет Швеция, и мы передали Украине системы наблюдения ASC 890", - подчеркнул министр.

По его словам, это означает, что "они дают что-то, что Украина может использовать в координации с воздушными истребителями F-16 и это даст Украине возможность лучше проводить воздушные бои, наблюдение и управление воздушными боями".

Он заверил, что Швеция все еще может быть открытой для поставок Gripens в будущем.

"Да. Это просто практический вопрос. Знаете, системы воздушных истребителей очень сложные, и F-16 находятся у большего количества партнеров в НАТО, чем истребители Gripen. Я бы сказал, что F-16, который сейчас внедряется в украинские ВВС, обеспечит вам большие и важные возможности. Когда это будет реализовано, тогда мы сможем начать говорить о воздушных истребителях Gripen. И Швеция, и шведское правительство не имеет никаких ограничений на эти дискуссии после внедрения F-16. Но это решение приняло украинское правительство, а не шведское", - добавил глава МИД.

Истребители Gripen для Украины - детали

В сентябре прошлого года сообщалось, что правительство Швеции поручит Вооруженным силам страны исследовать условия возможной передачи самолетов Gripen Украине. Затем стало известно, что страна поставила эти планы на паузу по просьбе партнеров - сейчас все внимание уделяют отправке американских истребителей F-16.

Украина давно хочет получить шведские многоцелевые истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen, у нас уже есть подходящая для них инфраструктура. Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов.