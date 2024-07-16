Политика Новый президент Ирана заявил, что желает конструктивного диалога с ЕС и США

2024-07-16 13:35

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что желает "конструктивного диалога" со странами Европейского Союза. Об этом он сообщил в своей колонке англоязычной газете Tehran Times.

В частности, в своей публикации он затронул тему ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), из которого Соединенные Штаты в 2018 году вышли в одностороннем порядке.

"Несмотря на эти ошибки, я с нетерпением жду конструктивного диалога с европейскими странами, чтобы вывести наши отношения на правильный путь, основанный на принципах взаимоуважения и равенства", - отметил президент Ирана.

Он подчеркнул, что "иранцы - гордый народ, чьи права и достоинство больше не могут игнорироваться и европейцы должны это осознать".

Он призвал ЕС "отложить обвинения" и предложил экономическое, технологическое, энергетическое и другое сотрудничество.

Пезешкиан также обратился к Соединенным Штатам, призвав Вашингтон "признать реальность и понять раз и навсегда, что Иран не будет отвечать на давление".

"Я хочу это подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие и призываю Соединенные Штаты учиться на предыдущих ошибках и, соответственно, скорректировать свою политику", - написал иранский лидер.

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