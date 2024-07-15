Политика Трамп впервые прокомментировал покушение на себя и пожаловался на синяки от своей охраны

2024-07-15 14:31

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о моменте покушения на себя, которое произошло во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. Об этом экс-президент сказал в интервью New York Post.

Трамп заявил, что ему удалось выжить во время покушения благодаря удаче или Богу.

"Я не должен быть здесь. Я должен был быть мертвым. Благодаря удачи или Богу, многие говорят, что это благодаря Богу я все еще здесь", - сказал политик, показывая журналисту большой синяк на правом предплечье, который, по его словам, он получил, когда агенты бросились на сцену, чтобы защитить его.

Трамп добавил, что хотел продолжать говорить после ранения, но Секретная служба настояла на том, чтобы он уехал в больницу.

"Я просто хотел продолжить говорить, но меня только что подстрелили", - сказал экс-президент.

Кандидат в президенты США прокомментировал звонок, который он получил от действующего президента Джо Байдена, назвав разговор "прекрасным" и "очень приятным".

Напомним, 14 июля на предвыборном митинге политика произошел инцидент со стрельбой, во время которого Трамп получил легкое ранение уха. Один из участников происшествия погиб, еще два человека получили ранения.