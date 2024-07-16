Политика Германия не будет предоставлять истребители Украине, в правительстве объяснили причину

2024-07-16 18:26

Германия не будет предоставлять истребители Украине, поскольку это потребует длительного обучения для украинских пилотов.

Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

"Нет смысла передавать Украине разные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставить такие самолеты. Даже если истребители выглядят так похоже внешне, они очень отличаются в управлении. Речь идет о длительном обучении", - заявил Гебештрайт.

Также отмечается, что у Германии нет ни одного американского самолета, поскольку их Воздушные силы построены на базе истребителей Eurofighter Typhoon.

Что предшествовало

Перед этим лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц призвал к усилению поддержки Киева со стороны Берлина. В частности он поддержал передачу боевых самолетов.

По словам Мерца, удары России по инфраструктуре Украины нельзя взять под контроль только с земли.

Также он отметил, что вопрос поставок боевых самолетов Украине во многих странах уже является "решенным вопросом", в связи с чем Германия "не может оставаться в стороне".