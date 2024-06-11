Мир Досрочные выборы в парламент Франции - названы лидеры политической гонки

2024-06-11 15:37

Первый опрос граждан Франции, опубликованный после решения президента страны Эммануэля Макрона о роспуске парламента, показывает, что ультраправое Национальное объединение выигрывает досрочные выборы, хоть и без абсолютного большинства. Соответствующий опрос провели представители Toluna Harris Interactive для Challenges, M6 и RTL, сообщает Euractiv.

Национальное объединение - антииммиграционная и евроскептическая партия Марин Ле Пен. По опросу, у нее будет от 235 до 265 мест в Национальной ассамблее. Однако это количество мандатов не дотягивает до 289, необходимых абсолютному большинству. Однако на сегодняшний день у партии есть всего 88 мест.

Опрос показал, что число депутатов центристского альянса Макрона может сократиться вдвое - с 250 до 125-155. Левые партии могут вместе контролировать от 115 до 145 мест.

Решение Макрона о роспуске парламента дает все более популярным ультраправым реальный шанс прийти к власти. Решение привело к падению курса евро, а французские акции и государственные облигации рухнули.

Национальное объединение получило 31,4% голосов на выборах в Европарламент, тогда как партийная коалиция Макрона Возрождения - 14,6%.