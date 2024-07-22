Политика Экс-советник Трампа назвал "безумными" его планы по Украине

2024-07-22 22:15

 

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил серьезную обеспокоенность относительно потенциальной политики Дональда Трампа в отношении Украины в случае его возвращения на пост президента.

Об этом он сказал в эфире CNN.

Болтон раскритиковал подход Трампа к международным отношениям, отметив, что бывший президент "не имеет философии, не занимается политикой, он заключает сделки".

"Я не психиатр, но когда кто-то говорит: "Я принесу миру мир", то это - безумие. Он даже понятия не имеет, как будет вести переговоры о прекращении войны", - сказал экс-советник Трампа.

По мнению Болтона, приверженность Трампа российскому диктатору Владимиру Путину может привести к уступкам российской стороне, которые будут "разрушительными для Украины". Он охарактеризовал эту ситуацию как "очень темный момент" не только для Украины, но и для американских национальных интересов.

Болтон подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США не является актом благотворительности, а отвечает ключевым интересам американской национальной безопасности. Он утверждает, что защита от неспровоцированной агрессии в Европе и стремление к миру и стабильности на континенте приносят США многочисленные выгоды.

Критикуя администрацию Байдена, Болтон заявил, что характеристика конфликта как "эзотерической борьбы за демократию" является ошибочной. Вместо этого он настаивает на том, что речь идет о "жестких американских интересах", которые, по его мнению, не понимают ни Дональд Трамп, ни Джей Ди Вэнс.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Раде ответили, почему Украина не закупает ракеты "Томагавк"

2024-07-22 20:48

Борис Джонсон детально рассказал, как именно Трамп планирует повлиять на завершение войны в Украине

2024-07-22 08:26

Джонсон обнародовал план, который Трамп может использовать для прекращения войны в Украине

2024-07-21 11:30

Блинкен раскрыл, сможет ли Украина устоять без поддержки США в случае победы Трампа

2024-07-21 08:30

Еще новости в разделе "Политика"

Экс-советник Трампа назвал "безумными" его планы по Украине

2024-07-22 22:15

В Раде ответили, почему Украина не закупает ракеты "Томагавк"

2024-07-22 20:48

Зеленский ответил, уступит ли территорию, чтобы сохранить жизнь людей

2024-07-22 17:37

Ультраправая партия Марин Ле Пен по итогам выборов не получила ни одного поста

2024-07-22 11:33
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Экс-советник Трампа назвал "безумными" его планы по Украине 2024-07-22 22:15
В Раде ответили, почему Украина не закупает ракеты "Томагавк" 2024-07-22 20:48
Зеленский ответил, уступит ли территорию, чтобы сохранить жизнь людей 2024-07-22 17:37
Ультраправая партия Марин Ле Пен по итогам выборов не получила ни одного поста 2024-07-22 11:33