Политика Экс-советник Трампа назвал "безумными" его планы по Украине

2024-07-22 22:15

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил серьезную обеспокоенность относительно потенциальной политики Дональда Трампа в отношении Украины в случае его возвращения на пост президента.

Об этом он сказал в эфире CNN.

Болтон раскритиковал подход Трампа к международным отношениям, отметив, что бывший президент "не имеет философии, не занимается политикой, он заключает сделки".

"Я не психиатр, но когда кто-то говорит: "Я принесу миру мир", то это - безумие. Он даже понятия не имеет, как будет вести переговоры о прекращении войны", - сказал экс-советник Трампа.

По мнению Болтона, приверженность Трампа российскому диктатору Владимиру Путину может привести к уступкам российской стороне, которые будут "разрушительными для Украины". Он охарактеризовал эту ситуацию как "очень темный момент" не только для Украины, но и для американских национальных интересов.

Болтон подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США не является актом благотворительности, а отвечает ключевым интересам американской национальной безопасности. Он утверждает, что защита от неспровоцированной агрессии в Европе и стремление к миру и стабильности на континенте приносят США многочисленные выгоды.

Критикуя администрацию Байдена, Болтон заявил, что характеристика конфликта как "эзотерической борьбы за демократию" является ошибочной. Вместо этого он настаивает на том, что речь идет о "жестких американских интересах", которые, по его мнению, не понимают ни Дональд Трамп, ни Джей Ди Вэнс.