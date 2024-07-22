Политика В Раде ответили, почему Украина не закупает ракеты "Томагавк"

2024-07-22 20:48

Украина не может свободно закупать образцы зарубежного высокотехнологичного вооружения из-за экспортных ограничений.

Об этом заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью телеканалу "Мы - Украина".

Он пояснил, что для высокотехнологичного оружия всегда установлены жесткие экспортные ограничения.

"Это высокие технологии, которые должны быть защищены страной-производителем – чтобы их не копировали, чтобы они не попали в руки врага. Поэтому все эти высокотехнологичные вещи передаются достаточно жестко, с контролем и согласованием страны-производителя", - отметил Чернев, отвечая на вопрос о возможности закупки крылатых ракет дальнего радиуса действия "Томагавк".

При этом ранее в СМИ заявили, что ЕС и США не чувствуют срочности предоставления Украине оружия для победы.