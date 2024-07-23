Политика Пентагон назвал Китай "единственным стратегическим конкурентом", рф - региональной угрозой

2024-07-23 18:26



Министерство обороны США обнародовало новую Арктическую стратегию на 2024 год. Пентагон выразил обеспокоенность "растущим сближением" между Китаем и Россией - двумя главными конкурентами Вашингтона в сфере национальной безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно докладу, США расширят свою военную готовность и наблюдение в Арктике, учитывая возросший интерес Китая и России, а также новые риски, вызванные ускоряющимся изменением климата.

"Таяние арктических льдов открывает новые судоходные пути и привлекает повышенный интерес и активность как со стороны Китайской Народной Республики, так и со стороны России", - заявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс на брифинге.

По ее словам, Китай - "единственный стратегический конкурент, обладающий волей и все большими средствами для перестройки международного порядка", в то время как Россия "продолжает представлять серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе".

Приоритеты Пентагона включают в себя лучшее наблюдение за обширным регионом, а также исследования космических систем предупреждения о ракетном нападении, более глубокую координацию в рамках НАТО и с Канадой через Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, а также улучшение спутниковой и информационной связи.

Вторжение России в Украину изолировало ее от семи других стран, которые окружают Арктику, все из которых теперь являются членами Организации Североатлантического договора, и сделало ее более зависимой от Китая, который преследует свои собственные цели в регионе. Арктические страны в Северной Америке и Европе также столкнулись с новыми угрозами, от глушения GPS до шпионских шаров.

Китай, хотя и не является арктической страной, пытается получить влияние, доступ "и играть более важную роль в региональном управлении". По словам Пентагона, он эксплуатирует три ледокола в регионе для проведения совместных гражданско-военных исследований и провел испытания беспилотных подводных аппаратов и самолетов с фиксированным крылом, способных работать в полярных условиях.

Таянье льдов

Арктика нагревается в несколько раз быстрее, чем любой другой регион на Земле, что создает возможности для стран с арктическим побережьем разрабатывать пока еще в основном теоретические минеральные и энергетические ресурсы.

Стратегическое значение региона также меняется по мере таяния морского льда, в результате чего Берингов пролив между Аляской и Россией и Баренцево море к северу от Норвегии "становятся более судоходными и более значимыми в экономическом и военном отношении", говорится в докладе.

"Изменение климата и вызванные этим сдвиги в условиях ведения боевых действий требуют от нас переосмысления того, как лучше всего защитить наших солдат и предотвратить конфликты", - сказал Хикс.

Россия продолжает инвестировать в новую военную инфраструктуру и восстанавливать советские сооружения в регионе. Кроме того, ее Северный флот базируется на Кольском полуострове вместе с баллистическими ракетами подводных лодок.

Россия имеет "четкий путь подхода к территории США через Арктику" и может использовать свои возможности там, чтобы помешать США реагировать на кризисы в Европе или Индо-Тихоокеанском регионе. Ее морская инфраструктура также может позволить ей контролировать Северный морской путь, даже в районах, где у нее нет законных претензий, говорится в докладе.

"Соединенные Штаты - арктическая страна, и этот регион имеет решающее значение для обороны нашей страны, защиты национального суверенитета США и наших обязательств по оборонным договорам, - заявил министр обороны Ллойд Остин в записке. - Крупные геополитические изменения обусловливают необходимость этого нового стратегического подхода к Арктике".

Напомним, еще в 2021 году Пентагон опубликовал свою новую стратегию по восстановлению арктического доминирования, что привело к реорганизации ее сил и приоритетов на Аляске. В ней говорилось, что быстро тающие морские льды в районе Полярного круга, потепление в котором происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире, "открывают новые возможности для добычи природных ресурсов, судоходных маршрутов и коммерческого рыболовства". С таянием льдов расширяется доступ к региону и повышается его непредсказуемость.