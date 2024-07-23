Политика Владимир Зеленский подал в Раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации

2024-07-23 15:37

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Соответствующие законопроекты №11433 и №11434 уже зарегистрированы на сайте парламента во вторник, 23 июля.



Согласно объяснительным запискам к законопроектам, президент предлагает продлить срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине с 12 августа на 90 суток – до 9 ноября.



Законопроект №11433 уточняет, что действие военного положения будет продлено с 5 часов 30 минут 12 августа 2024 года.



Оба законопроекта уже направлены на рассмотрение профильного комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.