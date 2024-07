ВОЙНА В Украине Страна-террорист пытается наладить выпуск автоматов Калашникова в Индии

2024-07-24 10:29

Индия получила первые 35 тысяч российских автоматов «Калашников»

новейшей модификации АК-203, произведенных на местном предприятии по

условиям совместного производства.

Следует отметить, что Индия стала первой зарубежной страной, которая

получила российскую лицензию на производство новейшей модификации

АК-203.

Производство АК-203 обеспечивается индийско-российским совместным

предприятием Indo-Russian Rifles Private Ltd (IRRPL).

С индийской стороны, производство локализовано на заводских мощностях в

Амети (шт. Уттар-Прадеш).

«СП IRRPL, соучредителем которого является «Рособоронэкспорт»,

завершило первый этап по производству автоматов «Калашников» в Индии.

С целью повышения степени локализации на артиллерийский завод Korwa в

Амети отгружено все необходимое оборудование, а производственные

мощности полностью оснащены. Это позволило изготовить и поставить 35

тысяч автоматов для индийской армии в сроки, согласованные с

Минобороны Индии», - заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр

Михеев.

Напомним, СП IRRPL учреждено с 2019 года. С индийской стороны,

соучредителями выступили компании Advanced Weapons and Equipment India

Ltd и Munitions India Ltd, а с российской стороны, - «Рособоронэкспорт» и

«Калашников».

Игорь Шевырев.