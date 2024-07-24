ВОЙНА В Украине Страна-террорист пытается наладить выпуск автоматов Калашникова в Индии

2024-07-24 10:29

Индия получила первые 35 тысяч российских автоматов «Калашников»
новейшей модификации АК-203, произведенных на местном предприятии по
условиям совместного производства.
Следует отметить, что Индия стала первой зарубежной страной, которая
получила российскую лицензию на производство новейшей модификации
АК-203.
Производство АК-203 обеспечивается индийско-российским совместным
предприятием Indo-Russian Rifles Private Ltd (IRRPL).
С индийской стороны, производство локализовано на заводских мощностях в
Амети (шт. Уттар-Прадеш).
«СП IRRPL, соучредителем которого является «Рособоронэкспорт»,
завершило первый этап по производству автоматов «Калашников» в Индии.
С целью повышения степени локализации на артиллерийский завод Korwa в
Амети отгружено все необходимое оборудование, а производственные
мощности полностью оснащены. Это позволило изготовить и поставить 35
тысяч автоматов для индийской армии в сроки, согласованные с
Минобороны Индии», - заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр
Михеев.
Напомним, СП IRRPL учреждено с 2019 года. С индийской стороны,
соучредителями выступили компании Advanced Weapons and Equipment India
Ltd и Munitions India Ltd, а с российской стороны, - «Рособоронэкспорт» и
«Калашников».

 

Игорь Шевырев.

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