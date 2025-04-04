Политика Официальный Вашингтон продолжит поддерживать НАТО и останется его самым активным членом

2025-04-04 16:44

США продолжают поддерживать НАТО и останутся его активным членом. Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел Альянса.

Соединенные Штаты – это НАТО, они так же активны в НАТО, как и всегда. И вся эта истерия и предположения, которые я видел в глобальных медиа, а также в некоторых местных медиа в самих США, являются безосновательными", – заявил Рубио.

По его словам, президент Дональд Трамп поддерживает Альянс, но он хочет, чтобы "НАТО было сильнее и более способным". А события последних нескольких лет, полномасштабная война в Европе "являются напоминанием о том, что жесткая сила все еще необходима как средство сдерживания".

"Мы хотим уехать отсюда с четким пониманием, что мы на реалистичном пути к тому, чтобы каждая из стран-членов обязалась и выполнила обещание достичь 5% (на оборону – ред.) расходов. Это включает Соединенные Штаты, чтобы увеличить этот процент. Потому что угрозы действительно серьезные, как их воспринимаю я и члены этого Альянса. Это должно найти противодействие за счет твердых и реальных обязательств, чтобы иметь возможности противостоять всем этим вещам", – подчеркнул государственный секретарь.

Рубио выразил уверенность, что совместными усилиями Альянс сможет развить способности, которые необходимы для защиты территории каждой из стран-членов, и для сдерживания любого агрессора.