Жизнь Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране

2024-07-24 12:28

В среду в дневные часы отключения электроэнергии отменены почти по всей стране. Об этом сообщило Укрэнерго 24 июля.

Так, с 09:30 до 16:00 отменены отключения в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой и Хмельницкой областях.

С 8:20 до 18:00 отключения отменены во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Вместе с тем на утро из-за боевых действий и по техническим причинам полностью и частично обесточены 512 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Кировоградской, Сумской и Черниговской области.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 26528 МВт-час, с максимальной мощностью 1321 МВт.