Жизнь Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране

2024-07-24 12:28

В среду в дневные часы отключения электроэнергии отменены почти по всей стране. Об этом сообщило Укрэнерго 24 июля.

Так, с 09:30 до 16:00 отменены отключения в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой и Хмельницкой областях.

С 8:20 до 18:00 отключения отменены во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Вместе с тем на утро из-за боевых действий и по техническим причинам полностью и частично обесточены 512 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Кировоградской, Сумской и Черниговской области.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 26528 МВт-час, с максимальной мощностью 1321 МВт.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сотни населенных пунктов Украины сегодня остались без света из-за аномальной жары

2024-07-15 11:33

В правительстве сообщили, когда отключения света станут менее продолжительными

2024-07-10 22:15

Потребление электроэнергии в Украине заметно выросло - графики отключений ужесточат

2024-07-10 13:34

В Минэнерго спрогнозировали, когда отключений света может стать меньше

2024-07-04 18:26

Еще новости в разделе "Жизнь"

Света будет больше! К сети Украины подключен еще один атомный энергоблок

2024-07-24 14:31

Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране

2024-07-24 12:28

В Украине начали выдавать первые беспроцентные кредиты на покупку солнечных панелей

2024-07-24 09:35

Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования

2024-07-23 21:37
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Света будет больше! К сети Украины подключен еще один атомный энергоблок 2024-07-24 14:31
Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране 2024-07-24 12:28
В Украине начали выдавать первые беспроцентные кредиты на покупку солнечных панелей 2024-07-24 09:35
Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования 2024-07-23 21:37