Политика 60% американцев считают Трампа слишком старым, чтобы стать президентом США

2024-07-26 08:26

После решения 81-летнего Джо Байдена не баллотироваться на второй срок, 78-летний Дональд Трамп вдруг стал самым старым кандидатом в президенты в истории Америки. На это в своем материале указывает The Hill.

"Трамп уже не тот человек, которым был раньше. Сейчас бывший президент регулярно путает имена, когда говорит наугад, и с трудом заканчивает предложение", - обратил внимание ветеран Демократической партии Макс Бернс.


Он напомнил, что Трамп не раз заявлял, что все кандидаты в президенты должны проходить когнитивный тест (проверку умственных способностей) независимо от возраста. Бернс считает, что пора проверить в первую очередь самого Трампа, который демонстрирует "тревожные доказательства умственного упадка".

Издание же со ссылкой на проведенный ранее опрос указывает, что 60% американцев считают Трампа слишком старым, чтобы быть президентом. А среди избирателей, наблюдавших за бурными дебатами Трампа с Байденом в июне, почти 50 процентов считают, что бывшему президенту следует отказаться от участия в гонке и сосредоточиться на своем психическом здоровье.

"Проблемой для Трампа стала и кандидатура Камалы Харрис, которая почти на 20 лет моложе его. Она более энергичная, активно ездит по стране в рамках своей предвыборной кампании. Трамп к такому не привык", - добавляет издание.

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