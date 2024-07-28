Жизнь Украинцам пересчитали пенсии: кому заплатят на тысячи гривен больше

2024-07-28 08:30


Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн до 5816 грн. В январе 2024-го украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн.

Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022-го выросла с 1934 до 2361 грн – на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Традиционно самая высокая средняя пенсия у служителей Фемиды. Если в начале 2022 года судья в отставке в среднем получал пенсию в 90 822 грн, то сейчас – 105 604 грн. Как уже многократно писал OBOZ.UA, судьи признали ограничение своих выплат незаконной и едва ли не единственные получают неограниченную выплату по особому закону.

И 105 604 грн – это только средняя пенсия. На самом деле некоторые судьи получают значительно больше. Например, бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк задекларировал за 2023 года среднюю пенсию в размере 244 752 грн.

Как ранее сообщалось, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить за даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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