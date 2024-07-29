Министр энергетики оценил состояние украинской энергосистемы

Состояние украинской энергосистемы будет улучшаться, но давать точные прогнозы невозможно из-за угрозы новых обстрелов рашистов. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
"Ситуация будет улучшаться уже сейчас. Это уже происходит. Но опять-таки – давайте тоже понимать, что война продолжается. И, безусловно, массированные атаки очевидно будут продолжаться. Поэтому в войне очень тяжело строить прогнозы", – сказал он.
Министр добавил, что украинские энергетики уже имеют огромный опыт балансировки энергосистемы.
Галущенко призвал доверять украинским энергетикам, ведь "ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила, что прошли мы".
Ранее стало известно, что в Украине досрочно запустили блок на АЭС. Это уже второй отремонтированный энергоблок в июле.