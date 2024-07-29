Политика Зеленский сообщил, когда Украина подготовит мирный план

2024-07-29 22:15

 

Достижение мира, безусловно, должно быть на наших условиях.

Украина готовит мирный план, призванный завершить войну. Он должен быть готов к концу ноября.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK.

"Терпение, поддержка и дипломатическое давление – вот три фактора для справедливого завершения войны", – отметил главнокомандующий.

Он также акцентировал, что не может реагировать на показательные призывы России к прекращению огня, потому что в этот момент агрессор продолжает обстреливать и оккупировать территорию Украины.

Как пишут в издании, Киев начнет детальные дискуссии с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам.

"Он сообщил, что создаст план действий по достижению мира до конца ноября", – подытожили в NHK.

Ранее Зеленский сказал, что российская оккупационная армия с 22 по 28 июля выпустила по территории Украины по меньшей мере 700 управляемых авиабомб и более 100 ударных беспилотников.

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