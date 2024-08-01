Спорт Александр Усик назвал боксера, который станет лидером в супертяжелом весе

2024-08-01 11:34

19-летний британец Мозес Итауму, проведший 10 боев, выиграв все из них, станет в будущем лидером сверхтяжелого дивизиона. Так считает двукратный абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Мнение украинского боксера поддержал даже промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен. По словам функционера, украинский боксер сошелся в своем предсказании с собственным промоутером Александром Красюком.

"Александр Красюк и Александр Усик сидели и видели Итауму в действии. Оба одновременно сказали, что Итаума - будущее супертяжелого дивизиона", - сказал Уоррен.

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