Жизнь Сегодня в Украине не прогнозируется почасовых отключений света

2024-07-31 13:34

В среду в Украине не прогнозируется применение графиков отключения света. Однако, в вечерние часы нагрузка на систему все еще высока, сообщило Укрэнерго в среду, 31 июля.

"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. Из-за похолодания тенденция к снижению потребления по стране сохраняется. Однако в вечерние часы нагрузка на систему все еще высока. Вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период понедельника", - говорится в сообщении.

В компании отмечали, что более прохладные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы. Сегодня по состоянию на 10:00 потребление было на 2% ниже, чем вчера утром.

Энергетики просят граждан перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

Вместе с тем из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 514 населенных пунктов. Так, из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях.