Политика Камала Харрис технично отреагировала на заявления Трампа о ее расовой принадлежности

2024-08-02 19:31

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на комментарии кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о ее расовой принадлежности, назвав их "старым шоу" с демонстрацией раскола и неуважения. Об этом сообщает CNN.

Харрис подчеркнула, что такие слова экс-президента США являются "расколом и неуважением", а "американский народ заслуживает лучшего".

"Сегодня днем ​​Дональд Трамп выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации чернокожих журналистов, и это было то же старое шоу - разногласия и неуважение. Позвольте мне просто сказать, что американский народ заслуживает лучшего", - сказала она.

По словам Харрис, американский народ заслуживает лидера, который "говорит правду".

"Лидер, который не реагирует на враждебность и гнев, сталкиваясь с фактами. Мы заслуживаем лидера, который понимает, что наши отличия не разделяют нас. Они являются важным источником нашей силы", - добавила вице-президент.

Напомним, Трамп заявил, что его вероятная конкурентка в президентской гонке Харрис лишь недавно "начала притворяться чернокожей", чтобы завоевать расположение афроамериканцев, хотя раньше идентифицировала себя как индийку.

Сейчас Харрис опережает Трампа в четырех из семи ключевых штатов США.

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