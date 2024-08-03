Политика Обмен заключенными не означает ослабления санкций против роССии, - Салливан

2024-08-03 12:30

 

Многостороннее соглашение об обмене заключенными не означает отмену хоть каких-то санкций против России.

Об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент публично и неоднократно в течение двух лет четко давал понять стоимость и последствия агрессии (России против Украины, - ред.), которая противоречит интересам США", - сказал чиновник Белого дома.

Также Салливан повторил предыдущие комментарии президента США Джо Байдена, что глава Белого дома не намерен разговаривать с диктатором РФ Владимиром Путиным, добавив, что российский лидер "понимает позицию президента".

Во время брифинга Салливан также заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.

Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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