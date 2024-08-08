Политика США пригрозили Турции "последствиями", если страна не ограничит экспорт товаров военного назначения на россию

2024-08-08 08:26

США предупредили Турцию о "последствиях", если страна не ограничит экспорт на россию техники военного назначения. Об этом сообщает Financial Times.



СМИ отмечает, что недавно помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле в рамках мер по пресечению незаконной торговли. Он настаивал на том, что Турция должна больше работать, чтобы обуздать торговлю чипами американского происхождения и другими компонентами.



Аксельрод также сказал турецкому правительству, что эта торговля является "срочной проблемой", и призвал Анкару "принять и обеспечить выполнение запрета на перевозку контролируемых США товаров на россию".



Министерство торговли США уже добавило 18 турецких компаний в свой "список организаций" по этой торговле. Министерство финансов отдельно наложило санкции на многочисленные турецкие компании за якобы поставку военно-промышленного комплекса россии.



Предупреждение Вашингтона является последним признаком того, как Турция сохранила тесные торговые связи с Россией, подчеркивает СМИ и отмечает, что это омрачило отношения между двумя союзниками по НАТО. США, ЕС и другие западные партнеры наложили широкие санкции на россию после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, но Турция избегала ограничений и, наоборот, увеличила торговлю.



США особенно обеспокоены тем, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, проникает в российские ракеты и беспилотники.



Экспорт Турции высокоприоритетных военных товаров, отправляемых на россию или вероятным посредникам, стремительно возрос с начала войны. Согласно подсчетам FT, за первые шесть месяцев этого года он составил 85 миллионов долларов, что значительно превышает 27 миллионов долларов за аналогичный период 2022 года.